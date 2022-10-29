ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Запускал ракеты по Украине. Установлено имя командира корабля РФ

Новина українською →
Украина, Суббота 29 октября 2022 16:17
Запускал ракеты по Украине. Установлено имя командира корабля РФ Фото: вычислили командира корабля, причастного к террору населения Украины (youtube)
Автор: Татьяна Степанова

Команда расследователей "evocation.info" определила командира российского корабля, причастного к террору населения Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СтратКома ВСУ.

Дудукин Александр - капитан-лейтенант, с августа 2021 года действующий командир подводной лодки Б-262 "Старый Оскол" Черноморского флота ВМФ РФ. Раньше был старшим помощником подлодки "Новороссийск" в звании старшего лейтенанта. В общей сложности Дудукин служит в составе 4 отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ РФ с 2013 года.

Установлено, что он отдавал приказы на пуски смертоносных ракет по гражданскому населению Украины. Как отмечается, кроме террора гражданского населения, его действия повлекли за собой разрушение гражданской инфраструктуры.

Запускал ракеты по Украине. Установлено имя командира корабля РФ

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 28 октября российские оккупанты вывели 2 надводных и 2 подводных носителя "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам выросла.

А также мы писали, что 27 октября в Черном море находилось 3 российских судна-носителя "Калибров". Будьте сознательными, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм и правила действий, не доверяйте фейкам и сомнительным источникам информации

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ракети
NEWS
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год