Запускал ракеты по Украине. Установлено имя командира корабля РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СтратКома ВСУ.

Дудукин Александр - капитан-лейтенант, с августа 2021 года действующий командир подводной лодки Б-262 "Старый Оскол" Черноморского флота ВМФ РФ. Раньше был старшим помощником подлодки "Новороссийск" в звании старшего лейтенанта. В общей сложности Дудукин служит в составе 4 отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ РФ с 2013 года.

Установлено, что он отдавал приказы на пуски смертоносных ракет по гражданскому населению Украины. Как отмечается, кроме террора гражданского населения, его действия повлекли за собой разрушение гражданской инфраструктуры.