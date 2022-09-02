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Силами ППО в Криму керує зрадник з України. Йому оголосили підозру

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Україна, П'ятниця 02 вересня 2022 17:04
Силами ППО в Криму керує зрадник з України. Йому оголосили підозру Фото: ДБР підозрює у держзраді 9 українських військових, які залишились "служити" в Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишні українські військові у 2014 році залишились в Криму та почали "служити" у російській армії. Частина із них "керує" протиповітряною обороною окупованого півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

За даними слідчих, 9 колишніх українських військових групи зенітних дивізіонів однієї з військових частин ЗСУ, перейшли на бік ворога у Криму у 2014 році. Серед них є начальник штабу, командир батареї, заступники командирів дивізіонів та інші офіцери.

"Ці ексвійськові сприяли в окупації півострова, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну більша частина з них продовжила воювати на стороні ворога", - йдеться у повідомленні.

Також за даними слідства, Подобєдов Денис наразі обіймає посаду "заступника командира зенітного ракетного полку" та "керує" протиповітряною обороною окупантів в Криму.

Всіх підозрюють у державній зраді та дезертирстві. За скоєне колишнім військовим загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що СБУ завела справу на двох "військових комісарів", які змушують вступати в лави окупантів мешканців окупованої Луганської області.

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