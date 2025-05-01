Обстрелы Днепра и Харькова и "план Б" ЕС по санкциям против России: новости за 30 апреля

Война России против Украины

РФ массированно атаковала Днепр и Харьков "Шахедами". В городах произошли разрушения и пожары, в частности в последнем 45 человек пострадали.

ВСУ недавно продвинулись на Торецком направлении, тогда как войска РФ - на Покровском и Кураховском направлениях.

Около 600 военных КНДР погибли на Курщине, воюя на стороне РФ, - данные южнокорейской разведки.

Европа не может собрать даже 25 тысяч военных для миссии в Украине, - The Times

Издание The Times отмечает, что начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин призвал собрать контингент численностью до 64 тысяч военнослужащих. Лондон выразил готовность предоставить до 10 тысяч человек.

На последующих встречах в Брюсселе министры обороны европейских стран признали, что даже собрать 25 тысяч человек будет крайне сложно. Согласно информации Times, Британия и Франция теперь склоняются к отправке инструкторов и учебных подразделений на запад Украины, а не полноценного многонационального сухопутного контингента.

Дроны СБУ поразили Муромский приборостроительный завод, который работает на флот и авиацию России, - источники

Как сообщили РБК-Украина источники, Муромский приборостроительный завод расположен во Владимирской области. Он специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации РФ. На заводе прогремело 5 взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, начался пожар.

Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, поскольку он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии против Украины.

США раскритиковали Россию во время заседания Совбеза ООН в связи с обстрелами Украины

Исполняющий обязанности заместителя постпреда США в ООН Джон Келли обвинил РФ в кровопролитии и заявил, что Москва осуществила удары, которые привели к "бессмысленной гибели людей, в том числе невинных гражданских".

"Сейчас Россия имеет прекрасную возможность достичь длительного мира... Именно лидеры обеих этих стран должны решить, возможен ли мир. Если обе стороны готовы прекратить войну, Соединенные Штаты полностью поддержат их путь к длительному миру", - добавил он.

Брюссель оценил прогресс: Украина прошла скрининг по важному разделу на пути в ЕС

В начале этой недели, 28-29 апреля, в Брюсселе состоялся официальный скрининг соответствия украинского законодательства нормам ЕС по разделу "Предпринимательство и промышленная политика". Украина успешно его прошла.

"Европейская Комиссия положительно оценила системность наших подходов, реальные результаты уже действующих программ и прогресс Украины в адаптации политик к стандартам ЕС", - отметили в Минэкономики.

У Путина говорят, что будут рассматривать силы коалиции решительных в Украине как "военные цели"

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу выступил с антизападным обращением к участникам встречи в формате БРИКС. Но и прокомментировал украинские и европейские наработки по гарантиям безопасности.

В частности, он назвал планы по введению западных миротворцев якобы "признаками подготовки к оккупации западных регионов Украины европейцами". И добавил, что такие подразделения будут рассматриваться как "законные военные цели" для российской армии.

Кроме того, он повторил ультиматумы по завершению войны - сдача четырех областей, отзыв заявки Украины о вступлении в НАТО, а также стандартные "демилитаризация, денацификация Украины и обеспечение прав русскоязычных граждан".

ЕС готовит "план Б" по сохранению санкций против России, - Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас говорит, что Евросоюз хочет перестраховаться на случай, если администрация Трампа выйдет из переговоров по Украине и будет искать сближения с Москвой.

"Мы видим признаки того, что они размышляют над тем, стоит ли им оставить Украину и не пытаться договориться с россиянами, потому что это трудно", - сказала она в интервью Financial Times.

Она добавила, что существует "план Б" для продолжения экономического давления на Россию, даже если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС в июле. "Но мы должны работать над "планом А", потому что иначе вы сосредоточитесь на "плане Б", и тогда это произойдет", - сказала Каллас.