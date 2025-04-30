ЕС готовит "план Б" по санкциям против России, если США выйдут из переговоров, - Каллас
Европейский Союз готовит "план Б" по сохранению экономических санкций против России, если США откажутся от мирных переговоров по Украине и пойдут на сближение с Москвой.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Мы видим признаки того, что они размышляют о том, стоит ли им (США - ред.) покинуть Украину и не пытаться договориться с россиянами, потому что это трудно", - сказала Каллас.
По ее словам, существует "план Б" по сохранению экономического давления на Россию, если Венгрия заблокирует отмену экономических санкций ЕС в июле. Каллас подчеркнула, что Брюссель по-прежнему нацелен на сохранение единства всех стран-членов ЕС.
"Также есть "план Б", но мы должны работать над "планом А". Потому, что иначе вы сосредоточитесь на "плане Б", и тогда это произойдет", - добавила она.
США угрожают выйти из мирных переговоров
Напомним, недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса, если в ближайшее время не появится шансов на быстрое соглашение между Украиной и Россией.
Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США действительно могут прекратить участие в переговорах, если одна из сторон будет препятствовать миру.
В то же время на днях американский президент также заявил, что следующие несколько дней будут очень важными для переговоров по урегулированию войны в Украине. США оказывают "большое давление на Россию" для заключения мирного соглашения.
А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующая неделя станет решающей в достижении соглашения о прекращении войны в Украине.
Тем временем в Европе, по информации Financial Times, все больше опасаются, что Трамп скоро откажется от участия в мирных переговорах между Киевом и Москвой, использовав минимальный прогресс в качестве оправдания.
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