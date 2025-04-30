ЕС готовит "план Б" по санкциям против России, если США выйдут из переговоров, - Каллас

Фото: высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас (Getty Images)

Европейский Союз готовит "план Б" по сохранению экономических санкций против России, если США откажутся от мирных переговоров по Украине и пойдут на сближение с Москвой.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.