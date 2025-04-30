СБУ ночью отработала дронами по заводу во Владимирской области: источники раскрыли детали
В ночь на 30 апреля дроны Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали Муромский приборостроительный завод во Владимирской области Российской Федерации (РФ).
Об этом РБК-Украина рассказали источники в СБУ.
Завод, как рассказывают источники специализируется на производстве:
- средств зажигания боеприпасов;
- комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации России.
Во время атаки на заводе прозвучало пять взрывов. Предварительно известно о поражении двух зданий и пожаре.
Муромский приборостроительный завод находится под санкциями Украины и Европейского союза, поскольку играет важную роль в обеспечении военной агрессии России против Украины. СБУ, в свою очередь, решили немного расширить эти санкции.
"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории РФ", - добавил источник.
Взрывы в России
В России регулярно фиксируются взрывы на нефтебазах, электроподстанциях, военных складах и заводах оборонного назначения. Эти "инциденты" происходят как в приграничных областях, так и в глубине страны, в частности вблизи Москвы.
Часть атак является результатом операций Службы безопасности Украины (СБУ) и других украинских спецслужб, которые активно применяют дроны для поражения стратегических целей врага. Такие удары направлены на ослабление логистики и военной инфраструктуры России.
Например, в начале апреля дроны СБУ атаковали российский завод "Промсинтез", который является одним из ведущих в России в производстве взрывчатки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.