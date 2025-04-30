Брюссель оценил прогресс: Украина прошла скрининг по важному разделу на пути в ЕС
В начале этой недели, 28-29 апреля, в Брюсселе состоялся официальный скрининг соответствия украинского законодательства нормам ЕС по разделу "Предпринимательство и промышленная политика". Украина успешно его прошла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Подготовка к скринингу длилась несколько месяцев. Она включала взаимодействие между структурными подразделениями Минэкономики, профильными органами государственной власти и Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Во время скрининга команда Минэкономики представила прогресс в таких направлениях:
- Развитие промышленной политики - модернизация промышленных экосистем, внедрение принципов Smart Specialisation, поддержка зеленой трансформации производства.
- Поддержка малого и среднего бизнеса - участие в Программе Единого рынка ЕС, стимулирование кластерного развития, упрощение доступа к финансированию.
- Развитие легкой промышленности - поддержка предприятий, которые в условиях войны сохраняют производство, экспорт и рабочие места, а также внедрение принципов циркулярной экономики.
- Корпоративная устойчивость и ответственность бизнеса - гармонизация политик с европейскими стандартами корпоративной ответственности и устойчивого развития.
- Дерегуляция и цифровизация - упрощение регулирования, развитие цифровых сервисов для бизнеса.
- Развитие социальной экономики - поддержка предприятий, ориентированных на общественные потребности и восстановление общин.
- Восстановление сталелитейной промышленности - презентация планов по восстановлению производственных мощностей и интеграции в европейские цепи поставок.
Положительная оценка Еврокомиссии
По словам заместителя министра экономики Андрея Телюпы, Украина во время скрининга представила практические инструменты для поддержки украинского бизнеса и развития промышленности.
"Европейская Комиссия положительно оценила системность наших подходов, реальные результаты уже действующих программ и прогресс Украины в адаптации политик к стандартам ЕС", - отметил Телюпа.
Еврокомиссия отметила высокий уровень подготовки украинской делегации. Однако есть еще вопросы, которые требуют дополнительного внимания, - предусмотрение более быстрого внедрения Директивы по просроченным платежам (Late Payment Directive).
Вступление Украины в ЕС
Напомним, Украина с начала полномасштабной войны с Россией значительно продвинулась на пути к членству в ЕС. В частности, в прошлом году лидеры стран блока одобрили начало вступительных переговоров с Украиной.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина и ЕС уже завершили двусторонний скрининг по трем переговорным кластерам: "Основы", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения". Кроме того, в 2025 году Украина надеется открыть все шесть кластеров переговоров о присоединении одновременно.
Шмыгаль уверен, что скрининги пройдут успешно, и "Украина станет членом ЕС сразу после окончания полномасштабной войны".
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