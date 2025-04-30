ВСУ продвинулись вблизи Торецка, враг давит на пяти направлениях: карты ISW

Украинские защитники недавно продвинулись вблизи Торецка, между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов в Сумской и Белгородской областях, а также возле Покровска, Курахово и Великой Новоселки.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 30 апреля отчет Института изучения войны (ISW ) .

Операция ВСУ в России

Российские и украинские источники ISW сообщили о продолжении боевых действий в Курской области 29 апреля на фоне усилий путинской армии вытеснить ВСУ из региона.

29 апреля российские "военкоры" рассказывали, что Силы обороны Украины продолжают действовать в неопределенных приграничных районах Курской области.

Войска РФ недавно продвинулись в Белгородской области. Геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля, показывают, что россияне продвинулись в полях к западу от Демидовки.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Поповки, в Грайворонском районе и в неопределенных районах вдоль границы Курско-Белгородской области.

Сообщается, что ВСУ в ночь на 29 апреля нанесли удары по российской авиабазе и заводу взрывчатки в Нижегородской области.

29 апреля российское оппозиционное издание "Астра" сообщило, что источники в украинских спецслужбах и российских спасательных службах заявили, что украинские беспилотники нанесли удары по авиабазе "Саваслейка", где дислоцируется филиал 4-го центра боевого применения и подготовки личного состава, и государственному заводу имени Свердлова в Дзержинске, где производят промышленную взрывчатку.

По данным "Астра", по крайней мере один украинский беспилотник нанес удар по авиабазе, а два - по заводу взрывчатки. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля рассказывал, что войска РФ якобы отразили удары украинских беспилотников над двумя районами области.

"Северная ось"

Российские захватчики недавно продвинулись на севере Сумской области. Как показывают опубликованные 29 апреля геолокационные кадры, войска РФ продвинулись вдоль улицы Центральной в северной части н.п. Беловоды.

Российский блогер утверждал, что бои шли вблизи Беловодов и Локни.

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров 29 апреля сообщил, что российские оккупанты не контролируют Журавку, Веселовку, Басовку и Новенькое, и что эти районы находятся в спорной "серой зоне".

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

29 апреля российские оккупанты продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. 28 и 29 апреля войска РФ атаковали возле Лютовки, Волчанска и Волчанских Хуторов.

Операция РФ №2 - Луганская область

29 апреля российские захватчики продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали вблизи Кондрашаевки, Западного и Малой Шапковки, у Петропавловки и Глушковки 28 и 29 апреля.

29 апреля спикер ОСУВ "Хортица" полковник Виктор Трегубов отверг заявление российского Минобороны от 28 апреля о якобы захвате Каменки. Он заявил, что в селе остаются украинские укрепления и заставы, а в этом районе продолжаются бои.

Офицер украинской бригады, которая действовала на Купянском направлении, сообщил, что россияне продолжают попытки пересечь реку Оскол в нескольких местах, чтобы создать полный плацдарм, но не могут установить понтонные переправы.

Российские захватчики 29 апреля продолжали ограниченные наступательные действия в направлении Боровой, но не продвинулись. 28 и 29 апреля войска РФ атаковали в районе Загрызово и Новой Кругляковки.

29 апреля российские оккупанты продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но продвинуться не смогли. 28 и 29 апреля войска РФ атаковали в районе Нового, наступали в направлении Липового, Редкодуба и Зеленой Долины, Новомихайловки, Мирного, Катериновки, Колодезей и Нового Мира.

Операция РФ №3 - Донецкая область

29 апреля войска РФ продолжали наступательные действия на Северском направлении, но успеха не имели. 28 и 29 апреля российские оккупанты атаковали в районе Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

29 апреля российские захватчики продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но не продвинулись. 28 и 29 апреля войска РФ атаковали возле Часового Яра, в направлении Майского и Маркового, возле Ступочек, Предтечино и Белой Горы. Российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали под Ступочками.

Силы обороны Украины продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 29 апреля, показывают, что ВСУ продвинулись вдоль улицы Центральной в южной части Щербиновки (к западу от Торецка).

Войска РФ атаковали под самим Торецком, возле Делиевки и Дачного, Сухой Балки, Старой Николаевки, Александрополя, Елизаветовки и Тарасовки 28 и 29 апреля. Российский блогер утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Березовки (к юго-западу от Торецка).

Украинская бригада, действовавшая на Торецком направлении, 29 апреля сообщила, что россияне недавно осуществили комбинированный механизированный и моторизованный штурм неопределенного эшелона на Торецком направлении с использованием бронетехники и мотоциклов.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец 29 апреля заявил, что российские оккупанты продолжают вести пехотные и моторизованные штурмы на Торецком направлении и активизируют использование моторизованной техники и оптоволоконных беспилотников.

Российские захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении. Как показывают опубликованные 29 апреля геолокационные кадры, войска РФ продвинулись вдоль железнодорожной линии к западу от Шевченко (к югу от Покровска).

Войска РФ атаковали под самым Покровском, в районе Миролюбовки и Новоторецкого, наступали на Малиновку, возле Лисовки и Сухого Яра, Шевченко, Зеленого, Чунишино, Котлино, Удачного, Новосергиевки, Зверево и Песчаного 28 и 29 апреля.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали в Котлино, Лисовке, Удачном и под Шевченко.

29 апреля российские оккупанты продолжали наступать на Новопавловском направлении, но успеха не имели. Войска РФ наступали на Новопавловку, возле Успеновки и Новоалександровки, Котляровки, Троицкого, Надеевки, Серебряного и Богдановки 28 и 29 апреля. Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали к югу от Успеновки

Представитель украинской бригады, действующей на Новопавловском направлении, сообщил, что небольшие российские штурмовые группы в основном наступают на позиции ВСУ пешком, но иногда используют мотоциклы.

Российские захватчики недавно продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 28 и 29 апреля, показывают, что россияне продвинулись вдоль трассы H-15 Курахово - Запорожье, к западу от Константинополя, а также к северу и северо-западу от Разлива.

28 и 29 апреля войска РФ атаковали в районе Багатира, Андреевки, Алексеевки и Константинополя, Одрадного и Багатира.

В ОСУВ "Хортица" 29 апреля сообщили, что украинские войска отбили российский моторизованный штурм в составе 5 мотоциклов вблизи Отрадного. Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Одрадного и Багатира.

Российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска недавно разрушили два моста через реку Волчья вблизи Зеленого Кута и Новоукраинки (оба к западу от Алексеевки).

Недавно российские оккупанты продвинулись в направлении Великой Новоселки. Как показывают обнародованные 20 апреля геолокационные кадры, россияне продвинулись на северной части Свободного поля.

28 и 29 апреля войска РФ атаковали возле Привольного, Вольного Поля, Бурлацкого, Шевченко и Веселого. Российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали возле Веселого.

"Южная ось"

29 апреля российские оккупанты продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись. Войска РФ атаковали вблизи Степного, Щербаков и Лобкового 28 и 29 апреля.

28 и 29 апреля российские захватчики продолжали наземные атаки на Херсонском направлении, но успеха не имели.

Ситуация на фронте

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 29 апреля, в течение суток на фронте произошло 125 боевых столкновений.

Также в военном командовании проинформировали, что российские захватчики продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.