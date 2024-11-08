Обстрел Запорожья КАБами: количество жертв и раненых возросло

В Запорожье возросло количество жертв и раненых после атаки авиабомбами 7 ноября. Восемь людей погибли, среди них - годовалый ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Кроме того, по данным главы ОВА, 42 человека получили ранения.

"До 8 возросло число погибших из-за атаки россиян на Запорожье, среди них и годовалый мальчик", - рассказал он.

Обстрел Запорожья

Российские оккупанты нанесли массированный удар КАБами по Запорожью днем 7 ноября. Первоначально сообщалось, что из-за атаки есть разрушения и раненые.

В общей сложности захватчики нанесли по городу пять ударов авиабомбами. Позже стало известно про то, что из-за удара РФ по Запорожью погибли четыре человека. Еще 18 людей получили ранения, среди них трое детей.

Позже число раненых возросло до 40 людей, среди них оказалось уже четверо детей.

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