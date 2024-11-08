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Обстріл Запоріжжя КАБами: кількість жертв та поранених зросла

Запоріжжя, П'ятниця 08 листопада 2024 08:40
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Обстріл Запоріжжя КАБами: кількість жертв та поранених зросла Фото: кількість жертв та поранених у Запоріжжі після обстрілу 7 листопада зросла (facebook.com/zoda.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Запоріжжі зросла кількість жертв та поранених після атаки авіабомбами 7 листопада. Вісім людей загинули, серед них - однорічна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВ Івана Федорова.

"До 8 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, 42 людей дістали поранення.

Обстріл Запоріжжя

Російські окупанти завдали масованого удару КАБами по Запоріжжю вдень 7 листопада. Спочатку повідомлялося, що через атаку є руйнування та поранені.

Загалом загарбники завдали по місту п'ять ударів авіабомбами. Пізніше стало відомо про те, що через удар РФ по Запоріжжі загинули чотири людини. Ще 18 людей отримали поранення, серед них троє дітей.

Пізніше кількість поранених зросла до 40 людей, серед них виявилося вже четверо дітей.

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