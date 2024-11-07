Удар по Запорожью: четыре человека погибли, количество раненых возросло

В Запорожье в результате авиаудара россиян погибли четыре человека. Количество пострадавших возросло до 18 человек, среди них трое детей.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского , ГСЧС и МВД Украины .

Как сообщается, в результате вражеского удара погибли четыре человека. Еще 18 травмированы, среди них трое детей. Два человека спасены. Количество пострадавших уточняется.

Кроме того, частично разрушен 4-х этажный жилой дом. Спасатели достали из-под завалов двух раненых детей и пострадавшую женщину. Потерпевшая проживала на третьем этаже, после обрушения здания оказалась на втором.

По другому адресу взрывной волной повреждено здание лечебного учреждения, загорелся автомобиль. Пожар ликвидировали.

Еще по двум адресам повреждены 11 одноэтажных жилых домов. Спасатели ликвидировали возгорание.

Также, по информации Зеленского, в Запорожье в результате атаки повреждено здание онкобольницы.

Фото: последствия удара РФ по Запорожью (ГСЧС и Нацполиция)