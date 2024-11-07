Россияне нанесли массированный удар КАБами по Запорожью: есть разрушения и раненые
Российские террористы днем 7 ноября нанесли массированный удар КАБами по Запорожью. В результате атаки есть разрушения и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Посреди дня на Украину, на гражданских людей летят российские ракеты и КАБы! Массированная атака по Запорожью. Враг нанес 5 ударов", - сообщил Федоров.
По его словам, вражеские КАБы попали по жилым домам и больнице.
Кроме того, есть раненые. Ммасштабы разрушений устанавливаются.
Фото: россияне нанесли массированный удар КАБами по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
Обстрелы Запорожья
Напомним, утром 5 ноября российские войска обстреляли Запорожье. Сначала сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших.
Позже количество раненых в Запорожье выросло до 25 человек, восемь человек погибли. В частности, россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.
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