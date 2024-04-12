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В Сумах раздались взрывы, перед этим предупреждали о пусках КАБов

Пятница 12 апреля 2024 15:13
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В Сумах раздались взрывы, перед этим предупреждали о пусках КАБов Фото: в Сумах раздались взрывы, перед этим предупреждали о пусках КАБов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Сумах раздались взрывы. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за пусков управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".

Сейчас официальные лица Украины, или же военное командование никак не комментировало данную ситуацию.

По состоянию на 15:04 воздушную тревогу объявлено в:

  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Донецкой области.

В Сумах раздались взрывы, перед этим предупреждали о пусках КАБов

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Стоит отметить, что в 14:53 Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб.

Обстрел Украины в ночь на 12 апреля

В ночь на 12 апреля российские террористы атаковали территорию Украины:

  • 17-ю ударными дронами типа Shahed, которые были запущены с мыса Чауда;
  • управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной территории Донецкой области.

Во время защиты были задействованы авиация и мобильные огневые группы. В целом удалось сбить 16 ударных БпЛА в пределах:

  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Херсонской и других областей.

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