В Сумах раздались взрывы, перед этим предупреждали о пусках КАБов

В Сумах раздались взрывы. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за пусков управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".

Сейчас официальные лица Украины, или же военное командование никак не комментировало данную ситуацию.

По состоянию на 15:04 воздушную тревогу объявлено в:

Сумской;

Харьковской;

Донецкой области.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Стоит отметить, что в 14:53 Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб.

Обстрел Украины в ночь на 12 апреля

В ночь на 12 апреля российские террористы атаковали территорию Украины:

17-ю ударными дронами типа Shahed, которые были запущены с мыса Чауда;

управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной территории Донецкой области.

Во время защиты были задействованы авиация и мобильные огневые группы. В целом удалось сбить 16 ударных БпЛА в пределах: