В Сумах раздались взрывы, перед этим предупреждали о пусках КАБов
В Сумах раздались взрывы. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за пусков управляемых авиационных бомб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".
Сейчас официальные лица Украины, или же военное командование никак не комментировало данную ситуацию.
По состоянию на 15:04 воздушную тревогу объявлено в:
- Сумской;
- Харьковской;
- Донецкой области.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Стоит отметить, что в 14:53 Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб.
Обстрел Украины в ночь на 12 апреля
В ночь на 12 апреля российские террористы атаковали территорию Украины:
- 17-ю ударными дронами типа Shahed, которые были запущены с мыса Чауда;
- управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной территории Донецкой области.
Во время защиты были задействованы авиация и мобильные огневые группы. В целом удалось сбить 16 ударных БпЛА в пределах:
- Николаевской;
- Одесской;
- Херсонской и других областей.
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