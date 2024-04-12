В Воздушных силах рассказали о сбитых целях минувшей ночью

Фото: силы ПВО уничтожили почти все дроны "Шахед", атаковавшие Украину (Getty Images)

Прошлой ночью российские войска выпустили по Украине 17 дронов-камикадзе типа Shahed, а также управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука.

В ночь на 12 апреля противник атаковал 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области. "В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 16 ударных БпЛА типа "Шахед" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей", - отмечается в сообщении.