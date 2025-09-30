Летели с шести направлений: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке дронов по Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 30 сентября противник атаковал 65 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда - ВОТ Крыма, более 40 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 46 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 6 локациях, падение сбитых - на 2 локациях.