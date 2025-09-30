ua en ru
Летели с шести направлений: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке дронов по Украине

Вторник 30 сентября 2025 09:33
Летели с шести направлений: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке дронов по Украине Фото: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке дронов по Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 30 сентября, атаковали Украину 65 ударными беспилотниками с шести направлений. Большинство вражеских целей ликвидировали украинские силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 30 сентября противник атаковал 65 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда - ВОТ Крыма, более 40 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 46 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 6 локациях, падение сбитых - на 2 локациях.

Летели с шести направлений: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке дронов по Украине

Обстрел РФ 30 сентября

Российская армия вечером понедельника, 29 сентября, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы на севере и в центре страны.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны фиксировались в Киевской области - там уже известно о последствиях атаки.

Кроме того, под утро вторника, 30 сентября, российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области. Повреждена энергетическая инфраструктура.

