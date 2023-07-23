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Обстрел Одессы. Украина призвала мир помочь с восстановлением культурных объектов

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Одесса, Воскресенье 23 июля 2023 21:16
Обстрел Одессы. Украина призвала мир помочь с восстановлением культурных объектов Фото: россияне повредили почти 30 памятников культурного наследия (t.me/mkipu)
Автор: Карина Левицкая

Россияне во время обстрела Одессы повредили почти 30 объектов культурного наследия. Украина призывает мир помочь с восстановлением этих объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства культуры и информационной политики Украины.

"МКИП призывает международное сообщество оказать помощь на восстановление памятников культурного наследия и готовит соответствующие обращения в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО и Комитет Второго протокола Гаагской конвенции", - сообщили в министерстве.

В министерстве также сообщили, что в результате ночного обстрела Одессы по предварительным оценкам повреждены 29 объектов культурного наследия национального и местного значения

Массовый удар по Одессе

В ночь на 23 июля российские захватчики выпустили по центру Одессы 19 ракет разных типов. Силы ПВО сбили девять из них. Это стало самой массовой атакой на город с начала полномасштабной войны.

Российские ракеты попали в исторический центр Одессы. В частности, частично был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Детальнее о последствиях российских ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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