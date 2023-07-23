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Обстріл Одеси. Україна закликала світ допомогти з відбудовою культурних пам'яток

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Одеса, Неділя 23 липня 2023 21:16
Обстріл Одеси. Україна закликала світ допомогти з відбудовою культурних пам'яток Фото: росіяни пошкодили майже 30 пам'яток культурної спадщини (t.me/mkipu)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни під час обстрілу Одеси пошкодили майже 30 пам'яток культурної спадщини. Україна закликає світ допомогти з відбудовою цих пам'яток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства культури та інформаційної політики України.

"МКІП закликає міжнародну спільноту надати допомогу на відновлення пам'яток культурної спадщини й готує відповідні звернення до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та Комітету Другого протоколу Гаазької конвенції", - повідомили в міністерстві.

В міністерстві також повідомили, що внаслідок нічного обстрілу Одеси за попередніми оцінками пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення

Масовий удар по Одесі

У ніч на 23 липня російські загарбники випустили по центру Одеси 19 ракет різних типів. Сили ППО збили дев'ять із них. Це стало наймасовішою атакою на місто з початку повномасштабної війни.

Російські ракети потрапили до історичного центру Одеси. Зокрема, частково було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Детальніше про наслідки російських ракетних ударів по Одесі вночі 23 липня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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