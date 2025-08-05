Из-за обстрела Лозовой ряд поездов будет следовать с опозданиями: подробности от УЗ
Российские войска сегодня ночью, 5 августа, атаковали Лозовую Харьковской области. В результате обстрела есть раненые и погибший. Также из-за удара часть поездов курсирует с задержками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци" и
"В связи с обстрелом уже следует объездным маршрутом поезд №66/65-166/165 Умань - Черкассы - Харьков, то же самое ожидает другие поезда краматорского направления", - отметили в "Укрзалізниці".
Сообщается, что объезд под резервным тепловозом вызовет задержку в пределах часа. При этом пассажиров из и от Лозовой к поездам в Панютино будут доставлять автобусы.
Также внесены временные изменения в курсирование пригородных поездов:
Отменяется:
- №6852 Дубово - Харьков-Пассажирский;
- №6414 Харьков - Пассажирский - Лозовая.
Измененным маршрутом будет курсировать:
- №6651/6573 Орелька - Полтава-Южная (вместо Лозовая - Полтава-Южная);
- №6512 Лимановка - Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая - Харьков-Пассажирский.
Ночной удар РФ по Лозовой
Россияне ночью 5 августа били по Украине дронами и ракетой. Около полуночи беспилотники были замечены на нескольких направлениях. Основным вектором атаки ударных дронов россиян стала Лозовая Харьковской области.
По предварительным данным, в результате вражеской атаки был поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без жертв.