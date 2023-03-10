Обстрел Константиновки: РФ накрыла город из "Урагана" и ракетами С-300, 8 раненых

Из-за обстрела Константиновки Донецкой области в пятницу, 10 марта, ранения получили 8 человек. Известно, что оккупанты накрыли город с "Урагана" и ракетами С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По предварительным данным, обстрелы велись из зенитно-ракетного комплекса С-300 и реактивной системы залпового огня "Ураган". "В результате атаки трое мужчин и четверо женщин получили телесные повреждения разной степени тяжести. Также осколочное ранение получил 53-летний водитель маршрутного такси", - говорится в сообщении. Кроме того, повреждены или полностью разрушены около 14 частных домов, 9 автомобилей, газовая труба, гаражи, хозяйственные сооружения и объекты гражданской инфраструктуры.