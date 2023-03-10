ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Константиновки: РФ накрыла город из "Урагана" и ракетами С-300, 8 раненых

Новина українською →
Донбасс, Пятница 10 марта 2023 16:05
Обстрел Константиновки: РФ накрыла город из "Урагана" и ракетами С-300, 8 раненых Фото: из-за обстрела Константиновки Донецкой области 10 марта ранения получили 8 человек (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Константиновки Донецкой области в пятницу, 10 марта, ранения получили 8 человек. Известно, что оккупанты накрыли город с "Урагана" и ракетами С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По предварительным данным, обстрелы велись из зенитно-ракетного комплекса С-300 и реактивной системы залпового огня "Ураган".

"В результате атаки трое мужчин и четверо женщин получили телесные повреждения разной степени тяжести. Также осколочное ранение получил 53-летний водитель маршрутного такси", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены или полностью разрушены около 14 частных домов, 9 автомобилей, газовая труба, гаражи, хозяйственные сооружения и объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, российские оккупанты в пятницу, 10 марта, массово обстреляли Константиновку Донецкой области. Изначально сообщалось об одном раненом, позже - о шести.

Кроме того, в пятницу, 10 марта, в Славянске (Донецкая область) раздались мощные взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Константиновка
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации