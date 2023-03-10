ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне массированно обстреляли Константиновку: возникли пожары, есть раненый

Новина українською →
Донецкая область, Пятница 10 марта 2023 13:56
Россияне массированно обстреляли Константиновку: возникли пожары, есть раненый Иллюстративное фото: россияне массированно обстреляли Константиновку (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты в пятницу, 10 марта, массово обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса" и "Суспільне".

Начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов в комментарии "Суспільному" сообщил, что в результате обстрела пострадал мужчина.

"Очень много было прилетов сегодня. Количество разрушений подсчитываем. Состоялся массированный обстрел общины", - сказал он.

Кроме того, местные жители сообщают, что в городе много поврежденных домов, а на местах прилетов начались пожары.

Напомним, 7 марта россияне обстреляли Константиновку из РСЗО, были повреждены жилые дома и газопровод.

А в конце февраля оккупанты ударили по школе в селе Иванополье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Константиновка Донецкая область
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации