Россияне массированно обстреляли Константиновку: возникли пожары, есть раненый

Российские оккупанты в пятницу, 10 марта, массово обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости Донбасса " и " Суспільне ".

Начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов в комментарии "Суспільному" сообщил, что в результате обстрела пострадал мужчина.

"Очень много было прилетов сегодня. Количество разрушений подсчитываем. Состоялся массированный обстрел общины", - сказал он.

Кроме того, местные жители сообщают, что в городе много поврежденных домов, а на местах прилетов начались пожары.

Напомним, 7 марта россияне обстреляли Константиновку из РСЗО, были повреждены жилые дома и газопровод.

А в конце февраля оккупанты ударили по школе в селе Иванополье.

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