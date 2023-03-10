Обстріл Костянтинівки: РФ накрила місто з "Урагану" та ракетами С-300, 8 поранених

Через обстріл Костянтинівки Донецької області у п'ятницю, 10 березня, поранення отримали 8 людей. Відомо, що окупанти накрили місто з "Урагану" та ракетами С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Крім того, пошкоджено або повністю зруйновано близько 14 приватних будинків, 9 автомобілів, газову трубу, гаражі, господарські споруди та об’єкти цивільної інфраструктури.

"Внаслідок атаки троє чоловіків і четверо жінок отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Також осколкового поранення зазнав 53-річний водій маршрутного таксі", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, обстріли велись з зенітно-ракетного комплексу С-300 та реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Нагадаємо, російські окупанти у п'ятницю, 10 березня, масово обстріляли Костянтинівку Донецької області. Спочатку повідомлялося про одного пораненого, пізніше - про шість.

Крім того, у п'ятницю, 10 березня, у Слов'янську (Донецька область) пролунали потужні вибухи.

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