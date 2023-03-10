ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Славянске прогремели мощные взрывы

Новина українською →
Славянск, Пятница 10 марта 2023 15:01
В Славянске прогремели мощные взрывы Фото: В Славянске прогремели мощные взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 10 марта, в Славянске (Донецкая область) раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

После взрыва в городе и области объявили воздушную тревогу. Через несколько минут в городе снова раздались взрывы.

Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей инцидента и не называют причины взрывов.

Напомним, что российские оккупанты в пятницу, 10 марта, массированно обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки ранен.

Российские войска пока не могут идти в наступление на Угледар из-за значительных потерь. В настоящее время враг занимается восстановлением сил, поскольку там за прошедшую неделю недосчитался около двух батальонов личного состава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донбасс Донецкая область Война в Украине
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации