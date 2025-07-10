Киев под ударом крылатых ракет: в столице снова прогремели громкие взрывы

Фото: город всю ночь атакуют вражеские дроны и ракеты (Getty Images)

В Киеве утром, 10 июля, в очередной раз были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали, что на столицу летят крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки похожи на пролеты ракет, после чего небольшую серию взрывов - будто слышны примерно в 04:16. За несколько минут до этого военные информировали, что к столице с востока приближается группа крылатых ракет. Где объявили тревогу По состоянию на 04:24 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Николаевской и Донецкой областях.