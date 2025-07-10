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Киев под ударом крылатых ракет: в столице снова прогремели громкие взрывы

Четверг 10 июля 2025 04:24
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Киев под ударом крылатых ракет: в столице снова прогремели громкие взрывы Фото: город всю ночь атакуют вражеские дроны и ракеты (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве утром, 10 июля, в очередной раз были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали, что на столицу летят крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки похожи на пролеты ракет, после чего небольшую серию взрывов - будто слышны примерно в 04:16.

За несколько минут до этого военные информировали, что к столице с востока приближается группа крылатых ракет.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:24 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Николаевской и Донецкой областях.

Киев под ударом крылатых ракет: в столице снова прогремели громкие взрывы

Обстрел Киева

Напомним, что этой ночью россияне массированно атаковали Киев дронами. Вскоре враг запустил по городу баллистические ракеты. В результате этого было слышно много мощных звуков взрывов.

В результате атаки в городе зафиксировано много пожаров. В частности, горят дома, заправка, гаражи. Помимо этого постоянно растет количество пострадавших.

Подробнее о первых последствиях атаки по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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