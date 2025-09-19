RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Обстрел Киева: возможны перебои с оплатой проезда в скоростном трамвае и функулере

Фото: Киевский фуникулер (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В результате обстрела Киева в ночь на 19 сентября, в скоростном трамвае и фуникулере возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах проезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В ведомстве отметили, что в связи ночной вражеской атакой произошло повреждение канала подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющей услуги КП "Киевпастранс". По этой причине официальный сайт предприятия временно не работает.

"Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев", - говорится в сообщении.

Специалисты предприятия и оператора телекоммуникационной сети работают над оперативным восстановлением стабильной работы сервисов.

Ночной обстрел 19 сентября

Прошлой ночью российские военные в очередной раз обстреляли Украину "Шахедами".

В Киеве воздушная тревога звучала дважды - сначала около часа, а затем около двух часов ночи.

В результате обстрелов, в нескольких районах столицы прозвучали мощные взрывы.

На нескольких локациях упали обломки беспилотника, повреждена троллейбусная инфраструктура.

Кроме того, враг массированно ударил по Павлограду. В городе вспыхнули пожары.

