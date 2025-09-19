Обстріл Києва: можливі перебої з оплатою проїзду в швидкісному трамваї і функулері

Внаслідок обстрілу Києва в ніч проти 19 вересня, у швидкісному трамваї і фунікулері можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах проїзду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
У відомстві зазначили, що у зв'язку нічною ворожою атакою сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс". З цієї причини офіційний сайт підприємства тимчасово не працює.
"Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв", - йдеться у повідомленні.
Фахівці підприємства та оператора телекомунікаційної мережі працюють над оперативним відновленням стабільної роботи сервісів.
Минулої ночі російські військові вкотре обстріли Україну "Шахедами".
У Києві повітряна тривога лунала двічі - спочатку близько першої, а згодом близько другої години ночі.
Внаслідок обстрілів, у кількох районах столиці пролунали потужні вибухи.
На кількох локаціях впали удамки безпілотника, пошкоджено тролейбусну інфраструктуру.
Крім того, ворог масовано ударив по Павлограду. В місті спалахнули пожежі.