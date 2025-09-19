Обстріл Києва: можливі перебої з оплатою проїзду в швидкісному трамваї і функулері

У відомстві зазначили, що у зв'язку нічною ворожою атакою сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс". З цієї причини офіційний сайт підприємства тимчасово не працює.

"Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв", - йдеться у повідомленні.

Фахівці підприємства та оператора телекомунікаційної мережі працюють над оперативним відновленням стабільної роботи сервісів.