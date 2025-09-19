UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Обстріл Києва: можливі перебої з оплатою проїзду в швидкісному трамваї і функулері

Фото: Київський фунікулер (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок обстрілу Києва в ніч проти 19 вересня, у швидкісному трамваї і фунікулері можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах проїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У відомстві зазначили, що у зв'язку нічною ворожою атакою сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс". З цієї причини офіційний сайт підприємства тимчасово не працює.

"Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв", - йдеться у повідомленні.

Фахівці підприємства та оператора телекомунікаційної мережі працюють над оперативним відновленням стабільної роботи сервісів.

Нічний обстріл 19 вересня

Минулої ночі російські військові вкотре обстріли Україну "Шахедами".

У Києві повітряна тривога лунала двічі - спочатку близько першої, а згодом близько другої години ночі.

Внаслідок обстрілів, у кількох районах столиці пролунали потужні вибухи.

На кількох локаціях впали удамки безпілотника, пошкоджено тролейбусну інфраструктуру.

Крім того, ворог масовано ударив по Павлограду. В місті спалахнули пожежі.

Читайте РБК-Україна в Google News
оплата проїздуАтака дронів