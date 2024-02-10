Обстрел Херсонской области: увеличилось количество жертв

Сегодня днем российские оккупанты ударили по селу Токаревка. Во время обстрела пострадал местный мужчина и его мать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

Херсонская ОВА уже сообщала, что в результате обстрела минно-взрывную травму и ранение брюшной полости получил 43-летний мужчина.

Однако, по данным Прокудина, к вечеру стало известно о еще одной пострадавшей - матери раненого.

"К сожалению, женщина погибла на месте. Ей было 68 лет", - заявил глава ОВА.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Кафиры атакуют жилые кварталы по тяжелому вооружению и беспилотникам.

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