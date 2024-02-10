ua en ru
Сб, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Херсонской области: увеличилось количество жертв

Херсонская область, Суббота 10 февраля 2024 21:47
UA EN RU
Обстрел Херсонской области: увеличилось количество жертв Фото: россияне обстреляли Херснскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня днем российские оккупанты ударили по селу Токаревка. Во время обстрела пострадал местный мужчина и его мать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Херсонская ОВА уже сообщала, что в результате обстрела минно-взрывную травму и ранение брюшной полости получил 43-летний мужчина.

Однако, по данным Прокудина, к вечеру стало известно о еще одной пострадавшей - матери раненого.

"К сожалению, женщина погибла на месте. Ей было 68 лет", - заявил глава ОВА.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Кафиры атакуют жилые кварталы по тяжелому вооружению и беспилотникам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область окупанти Война России против Украины
NEWS
Зеленский назвал заместителей Сырского и Баргилевича: кто получил должности
Зеленский назвал заместителей Сырского и Баргилевича: кто получил должности
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить