Обстріл Херсонської області: збільшилась кількість жертв

Сьогодні вдень російські окупанти вдарили по селу Токарівка. Під час обстрілу постраждав місцевий чоловік та його мати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

Херсонська ОВА вже повідомляла, що внаслідок обстрілу мінно-вибухову травму та поранення черевної порожнини отримав 43-річний чоловік.

Однак, за даними Прокудіна, надвечір стало відомо про ще одну постраждалу - мати пораненого.

"На жаль, жінка загинула на місці. Їй було 68 років", - заявив глава ОВА.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

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