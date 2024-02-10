От российского обстрела Херсонской области пострадал мужчина

Под вражеский обстрел села Токаревка Херсонской области попал местный мужчина. Сейчас он госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской областной военной администрации.

По данным администрации, из-за российского обстрела в больницу в тяжелом состоянии доставили 43-летнего мужчину.

"Под вражеский обстрел попал житель села Токаревка. Медики зафиксировали минно-взрывную травму и проникающее ранение брюшной полости", - сообщили в ОГА.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Кафиры атакуют жилые кварталы по тяжелому вооружению и беспилотникам.

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