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Обстрел Херсона: в ОВА развеяли фейк россиян о принудительной эвакуации из города

Иллюстративное фото: в Херсонской ОВА развеяли фейк россиян о принудительной эвакуации из города (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия использовала масштабный обстрел Херсона для запугивания местных. Россияне хотят посеять панику среди людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Прокудин отметил, что после неудачной попытки оккупантов продвинуться в сторону Херсона они распространили ряд фейков. Основной - якобы в Херсоне объявили принудительную эвакуацию. Однако это неправда.

"Регион - под постоянными ударами вражеской армии и россияне постоянно пытаются переправиться на правобережье. Пожалуйста, не поддавайтесь панике. Процедура эвакуации пока остается неизменной", - рассказал Прокудин.

Он напомнил, что в случае принудительной эвакуации, решение будет приниматься отдельно и о нем обязательно будет сообщено.

Как происходит эвакуация в городе

Глава ОВА напомнил, что для эвакуации нужно обратиться в областной контакт-центр по номерам: 0 800 101 102 или 0 800 330 951. Сейчас есть два пути выезда - поездом или автобусом. Оба - бесплатные.

"Условия для временно проживания созданы в большинстве регионов страны. Вас готовы встретить Волынь, Винницкая, Днепропетровская, Одесская, Закарпатская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и другие регионы", - написал Прокудин.

Обстрел Херсона

Напомним, сегодня утром враг из артиллерии массированно обстрелял Херсон. Россияне были по жилой застройке, социальной и критической инфраструктуре.

Известно об одном погибшем и девяти раненых в результате обстрелов.

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