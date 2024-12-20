Более десятка пожаров. Прокудин рассказал о последствиях обстрела Херсона

Вследствие сегодняшнего вражеского обстрела Херсона в городе вспыхнули более десятка пожаров. Энергетики тем временем продолжают работать над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

По словам Прокудина, враг атаковал преимущественно жилые кварталы, в результате чего загорелись многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и машины. Всего было зафиксировано 12 пожаров и все они пока локализованы.

"На месте работали все необходимые службы, работникам ГСЧС удалось деблокировать трех человек из их поврежденных домов", - добавил он.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома херсонцев. Временные обесточивания остаются у жителей микрорайонов:

Шуменский;

Жилпоселок;

Таврический;

Остров;

Чернобаевки:

Белозерки;

Камышан.

Обстрел Херсона

Утром, 20 декабря, враг из артиллерии массированно обстрелял Херсон. Под ударами были жилая застройка, социальная и критическая инфраструктура.

По состоянию на 8:50 было известно об одном погибшем и девяти раненых в результате обстрелов.

В области тысячи потребителей остались без света из-за вражеских ударов.