Более десятка пожаров. Прокудин рассказал о последствиях обстрела Херсона
Вследствие сегодняшнего вражеского обстрела Херсона в городе вспыхнули более десятка пожаров. Энергетики тем временем продолжают работать над восстановлением электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.
По словам Прокудина, враг атаковал преимущественно жилые кварталы, в результате чего загорелись многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и машины. Всего было зафиксировано 12 пожаров и все они пока локализованы.
"На месте работали все необходимые службы, работникам ГСЧС удалось деблокировать трех человек из их поврежденных домов", - добавил он.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома херсонцев. Временные обесточивания остаются у жителей микрорайонов:
- Шуменский;
- Жилпоселок;
- Таврический;
- Остров;
- Чернобаевки:
- Белозерки;
- Камышан.
Обстрел Херсона
Утром, 20 декабря, враг из артиллерии массированно обстрелял Херсон. Под ударами были жилая застройка, социальная и критическая инфраструктура.
По состоянию на 8:50 было известно об одном погибшем и девяти раненых в результате обстрелов.
В области тысячи потребителей остались без света из-за вражеских ударов.
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