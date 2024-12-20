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Обстріл Херсона: в ОВА розвіяли фейк росіян про примусову евакуацію з міста

Ілюстративне фото: у Херсонській ОВА розвіяли фейк росіян про примусову евакуацію з міста (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія використала масштабний обстріл Херсону для залякування місцевих. Росіяни хочуть посіяти паніку серед людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Прокудін зауважив, що після невдалої спроби окупантів просунутись у бік Херсону вони поширили низку фейків. Основний - нібито у Херсоні оголосили примусову евакуацію. Однак це неправда.

"Регіон - під постійними ударами ворожої армії і росіяни постійну намагаються переправитися на правобережжя. Будь ласка, не піддавайтесь паніці. Процедура евакуації наразі залишається незмінною", - розповів Прокудін.

Він нагадав, що у випадку примусової евакуації, рішення ухвалюватиметься окремо і про нього обовʼязково буде повідомлено.

Як відбувається евакуація у місті

Голова ОВА нагадав, що для евакуації потрібно звернутися до обласного контакт-центру за номерами: 0 800 101 102 або 0 800 330 951. Наразі є два шляхи виїзду - потягом або автобусом. Обидва - безкоштовні.

"Умови для тимчасово проживання створено у більшості регіонів країни. Вас готові зустріти Волинь, Вінниччина, Дніпропетровщина, Одещина, Закарпаття, Київщина, Миколаївщина, Полтавщина, Хмельниччина та інші регіони", - написав Прокудін.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог з артилерії масовано обстріляв Херсон. Росіяни були по житловій забудові, соціальній та критичній інфраструктурі.

Наразі відомо про одного загиблого і девʼятьох поранених внаслідок обстрілів.

В області тисячі споживачів залишилися без світла через ворожі удари. Детально про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ХерсонВійна в УкраїніЕвакуація