Обстрел Харькова: Терехов сообщил о последствиях ночной атаки
Российская оккупационная армия нанесла ракетные удары по Харькову, ночью 6 июня. Зафиксирован "прилет" по центру города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
В результате российской ракетной атаки зафиксировано попадание по автомобильной парковке возле аэропорта и по одной из центральных улиц, Рымарской.
"Там ни одного военного объекта нет, только школа, театр, офисные и жилые здания. Ракета попала в дорогу, перебит водопровод, в окрестных домах выбило стекла, повредило пять автомобилей", - написал Терехов.
Мэр отметил, что пострадавших нет и уже ведутся работы по восстановлению. Он добавил, что ситуация с повреждением вследствие российской атаки по Купянскому району трубопровода с аммиаком не повлияла на уровень газа в воздухе, как в Купяснько, так и в Харькове.
Россияне повредили трубопровод с аммиаком в Харьковской области
Оккупанты во время атаки Харьковской области повредили трубопровод с аммиаком. Произошла разгерметизация. В ОВА заявили, что могло вытечь более 100 тонн аммиака.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по всем измерениям, которые сделала не только Купянская, но и Петропавловская община, фон аммиака находится в норме.
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