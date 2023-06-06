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Обстрел Харькова: Терехов сообщил о последствиях ночной атаки

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Вторник 06 июня 2023 07:43
Обстрел Харькова: Терехов сообщил о последствиях ночной атаки Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия нанесла ракетные удары по Харькову, ночью 6 июня. Зафиксирован "прилет" по центру города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

В результате российской ракетной атаки зафиксировано попадание по автомобильной парковке возле аэропорта и по одной из центральных улиц, Рымарской.

"Там ни одного военного объекта нет, только школа, театр, офисные и жилые здания. Ракета попала в дорогу, перебит водопровод, в окрестных домах выбило стекла, повредило пять автомобилей", - написал Терехов.

Мэр отметил, что пострадавших нет и уже ведутся работы по восстановлению. Он добавил, что ситуация с повреждением вследствие российской атаки по Купянскому району трубопровода с аммиаком не повлияла на уровень газа в воздухе, как в Купяснько, так и в Харькове.

Россияне повредили трубопровод с аммиаком в Харьковской области

Оккупанты во время атаки Харьковской области повредили трубопровод с аммиаком. Произошла разгерметизация. В ОВА заявили, что могло вытечь более 100 тонн аммиака.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по всем измерениям, которые сделала не только Купянская, но и Петропавловская община, фон аммиака находится в норме.

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Харьков ракетный удар Игорь Терехов
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