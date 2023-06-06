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В ОВА предположили, сколько могло вытечь аммиака из поврежденного россиянами трубопровода

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Вторник 06 июня 2023 00:27
В ОВА предположили, сколько могло вытечь аммиака из поврежденного россиянами трубопровода Фото: утечка аммиака из трубопровода в Харьковской области (УНИАН)
Автор: Максим Шушко

В результате обстрела российской оккупационной армией Харьковской области поврежден трубопровод с аммиаком. Произошла разгерметизация, в области развернули штаб по ликвидации последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"В общей сложности это может быть до 134 тонн аммиака, облако может разнести на расстояние до 2,5 километров. Сейчас направление ветра - в сторону временно оккупированных территорий", - заявил директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Сокок.

Он добавил, что точные объемы утечки поврежденного неподалеку Масютовки трубопровода с аммиаком устанавливают, а угрозы для населенных пунктов подконтрольных Украине, по состоянию на 22:30, нет.

Российские обстрелы Харьковской области

В результате вражеских ударов, 5 июня, произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком в Купянском районе Харьковской области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по всем измерениям, которые сделала не только Купянская, но и Петропавловская община, фон аммиака находится в норме.

В Харьковской области отмечается рост интенсивности обстрелов со стороны России в последние дни. 5 июня, в результате нападения оккупантов на Балаклею, по меньшей мере один человек погиб, а еще восемь получили ранения.

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