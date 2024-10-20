Россияне ударили по Харькову гибридной ракетой-бомбой: в прокуратуре раскрыли подробности
Около полуночи российские террористы атаковали один из районов Харькова гибридным авиационным боеприпасом "Гром-Е1". В результате обстрела повреждены дома и автомобили.
Об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По его словам, атака произошла в 23:50 ночи по Новобаварскому району города Харькова. Попадание пришлось на открытую местность. В результате взрыва несущественно повреждены несколько частных жилых домов и автомобилей.
Предварительно установлено, что для обстрела враг использовал авиационный боеприпас «Гром Е-1». Это гибрид планирующей авиационной бомбы и ракеты. К счастью, травмированных людей на месте происшествия нет.
"Открыто уголовное производство по ч.1 статьи 438 УК Украины "нарушение законов и обычаев войны", - отметил Чубенко.
Применение "Гром-Е1" в войне против Украины
Напомним, впервые российские захватчики атаковали Харьков гибридной ракетой «Гром-Е1» в начале сентября. Она создана на базе советской ракеты Х-38 и способна максимально бить на 120 километров.
Позже было установлено, что город атаковали ракетой этого типа из населенного пункта Березовое Белгородской области РФ.
Добавим, что весной этой ракетой террористы частично разрушили пятиэтажку в Мирнограде Донецкой области. Было уничтожено два подъезда, погибли два человека и пятеро получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.