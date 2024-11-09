В Харькове были слышны взрывы, военные предупреждали о КАБ

Поздним вечером, 9 ноября, в Харькове были слышны взрывы. Военные предупреждали о пуске КАБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Звук взрыва раздался в 22:04. Через минуту до этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в Харьковскую область летит вражеский КАБ. Затем военные уточнили, что направление авиабомбы на Харьков.

Через несколько минут Терехов подтвердил информацию, однако отметил, что было слышно "взрывы", то есть не один.

"В Харькове были слышны звуки взрывов. Будьте осторожны – возможны еще запуски КАБов", - написал он.

Обновлено в 22:26

Председатель Харьковской областной военной администрации уточнил, в каком районе был прилет.

"По предварительным данным, есть попадание КАБа в Слободском районе Харькове. Профильные службы выехали на место, информация о разрушениях уточняется", - написал он.

Обновлено в 22:30

Терехов подтвердил, что удар был по Слободскому району. Он уточнил, что прилет произошел неподалеку от многоэтажки. Взрывной волной выбита часть окон. Информации о пострадавших пока не было.

Обновлено в 22:34

Синегубов тоже сообщает, что по состоянию на эту минуту без пострадавших.

"Выбиты окна в многоэтажке, зафиксировано попадание КАБа неподалеку от одного из гипермаркетов", - добавил он.

Обновлено: известно о пострадавшем

Как позже отметил Харьковский городской голова Терехов, уже известно об одном пострадавшем в результате вражеского обстрела.

Он уточнил, что у человека - острая реакция на стресс.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:08 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.