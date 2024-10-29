Харьков снова атакован ракето-бомбой "Гром-Е1": чем опасен российский гибрид

В конце августа российские оккупанты нанесли авиаудару по Харькову, используя бомбу "Гром-Е1". Этот же боеприпас враг применил при обстреле города в ночь на 29 октября.

Что известно о "Гром-Е1" и какие у него характеристики - в материале РБК-Украина .

Как рассказывает Defense Express, первые случаи применения этого типа вооружения на территории Украины были зафиксированы еще в 2023 году. В частности, в марте появились фотографии остатков снаряда, найденных буквально "в поле". Эти изображения стали одними из первых доказательств использования Россией этого гибрида ракеты и планирующей бомбы.

В 2024-м оккупанты продолжили применять "Гром-Е1", хотя это случалось редко и в основном имело характер террористических ударов по гражданским объектам. В частности, такие атаки были осуществлены по школе и жилой пятиэтажке в Мирнограде и Херсоне в феврале-марте текущего года.

Обстрелы Харькова

31 августа, во время очередного обстрела Харькова, враг, как и упоминалось выше, применил "Гром-Е1", который является гибридом ракеты и управляемой авиационной бомбы (КАБ).

Очередное применение террористами боеприпаса состоялось сегодня, в ночь на 29 октября. Около 21 часа город был атакован КАБами, после чего глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил о риске повторных ударов. Через некоторое время стало известно, что под атакой был центр Харькова. В частности появилась информация о первых раненых, а также повреждения медицинского учреждения, административного учреждения и здания Госпрома, которое находится под охраной ЮНЕСКО.

Уже через несколько часов террористы второй раз за ночь атаковали Харьков. Тогда же враг попал по Основянскому району.

Согласно данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, по состоянию на семь утра было известно о:

полностью разрушен один дом;

повреждении 19 домов;

повреждении четырех автомобилей;

четырех погибших.

Перед этим, ночью, представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил о 12 раненых в результате обстрела города. По его словам, около 22:00 террористы нанесли четыре удара - два по области и два в районе города.

В частности, согласно предварительным данным, враг атаковал ФАБами с УМПК и гибридом авиабомбы-ракеты "Гром-Е1".

Что известно о "Гром-Е1"

Впервые страна-террорист Россия представила "Гром" в 2015 году на авиасалоне МАКС, показав две модификации этого вооружения:

вариант "Гром-Е1" оснащен реактивным двигателем;

"Гром-Е2" имел на тот момент дополнительную боевую часть.

Сам по себе боеприпас позиционируется как гибрид ракеты и планирующей авиабомбы на базе Х-38. В частности его максимальная дальность составляет до 120 километров.

Defense Express добавляет, что в целом проект кажется весьма странным, поскольку сама Х-38 обладает серьезными боевыми характеристиками:

способна развивать сверхзвуковую скорость до 2,2 Маха;

имеет дальность полета до 40 км.

Ракета Х-38 изначально создавалась как современная и опасная замена для устаревших советских Х-25 и Х-29.

"Гром-Е1" презентовался с боевой частью весом 315 килограммов и реактивным двигателем, тогда как "Гром-Е2" имеет дополнительную боевую часть весом 165 кг, но без реактивного двигателя. Максимальная дальность использования последнего составляет до 65 километров, а "Гром-Е1" - 120 километров.