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Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло

Харьков, Суббота 04 мая 2024 19:27
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Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло Фото: россияне обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из-за сегодняшних вражеских обстрелов Харькова пострадали уже шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

"На данный момент в результате удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова пострадали шесть человек", - сообщил Синегубов.

Глава ОВА сообщил, что среди пострадавших:

  • четверо женщин 39, 36, 21 и 18 лет;
  • двое 21-летних мужчин.

"Пострадавшие имеют взрывные ранения. Все - работники предприятия. Рядом с предприятием есть возгорание частного домовладения, возник пожар надворных построек", - пояснил он.

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Напомним, сегодня около 16:30 российские террористы обстреляли Харьков. Удар был нанесен по одному из гражданских объектов города.

Кроме Харькова, от российской агрессии сегодня также пострадали Одесский и Днепропетровский районы.

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