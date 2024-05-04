Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло
Из-за сегодняшних вражеских обстрелов Харькова пострадали уже шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
"На данный момент в результате удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова пострадали шесть человек", - сообщил Синегубов.
Глава ОВА сообщил, что среди пострадавших:
- четверо женщин 39, 36, 21 и 18 лет;
- двое 21-летних мужчин.
"Пострадавшие имеют взрывные ранения. Все - работники предприятия. Рядом с предприятием есть возгорание частного домовладения, возник пожар надворных построек", - пояснил он.
Обстрелы Украины 4 мая
Напомним, сегодня около 16:30 российские террористы обстреляли Харьков. Удар был нанесен по одному из гражданских объектов города.
Кроме Харькова, от российской агрессии сегодня также пострадали Одесский и Днепропетровский районы.
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