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В Харькове раздаются взрывы, россияне обстреливают город

Харьковская область, Суббота 06 апреля 2024 15:53
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В Харькове раздаются взрывы, россияне обстреливают город Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 апреля, в Харькове слышны звуки взрывов. Российские оккупанты снова начали обстреливать город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: будьте в укрытиях!", - подчеркнул глава ОВА.

В городе объявлена воздушная тревога, по состоянию на 15:54 карта воздушных тревог выглядит так:

В Харькове раздаются взрывы, россияне обстреливают город

Обновлено в 16:06.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что сегодняшний удар снова был нанесен россиянами по жилому району города.

"Предварительно КАБ. Относительно пострадавших и разрушений - информация уточняется", - отметил мэр.

Удар россиян по Харькову в ночь с 5 на 6 апреля

В ночь с 5 на 6 апреля русские войска ударили по Харькову. В городе были слышны взрывы.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил информацию об обстреле областного центра. Вскоре глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о попадании рядом с жилой застройкой.

Через час кафиры нанесли еще один удар по Харькову - в городе была слышна повторная серия взрывов. Позже стало известно, что в результате ночной атаки семь человек получили ранения и два человека погибли.

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