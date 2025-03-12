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Обстрел Днепра: спасатели продолжают тушить один из пожаров, есть пострадавший (фото)

Днепр, Среда 12 марта 2025 08:19
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Обстрел Днепра: спасатели продолжают тушить один из пожаров, есть пострадавший (фото) Фото: спасатели продолжают тушить пожар в Днепре после атаки дронов 11 марта (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия атаковала город Днепр вечером 11 марта. Сейчас спасатели продолжают тушить один из пожаров, есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Ночью враг массированно атаковал БПЛА город Днепр. Произошло несколько пожаров на объектах инфраструктуры. Один из них локализован, его продолжают тушить спасатели. Другие - ликвидированы", - говорится в сообщении.

Предварительно, по данным спасателей, ранения получил мужчина, который самостоятельно обратился к медикам.

Последствия атаки на Днепр

На территории частного жилого сектора горел автомобиль в гараже. Частичным разрушениям подвергся частный двухэтажный дом и гараж.

Последствия атаки на Днепр (t.me/dsns_telegram)

Также повреждены жилые дома.

Обстрелы Днепропетровской области

Российские оккупанты ударили по Днепру дронами вечером 11 марта. Фиксировались разрушения инфраструктуры. Сначала сообщалось о людях под завалами, но эта информация не подтвердилась.

Также 12 марта в Кривом Роге прогремела серия взрывов. Российские оккупанты нанесли удары баллистикой, есть повреждения. Есть жертва и пострадавшие.

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