Россияне атаковали Днепр дронами: есть разрушение инфраструктуры
Российские оккупанты сегодня, 11 марта, вечером ударили по Днепру дронами. Есть разрушение инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.
"Предварительно есть информация о разрушении инфраструктуры", - написал Лысак.
Он пообещал сообщить детали российской атаки вскоре.
При этом глава ОВА предупредил, что в Днепропетровской области все еще фиксируют российские дроны, поэтому жителям необходимо находиться в безопасных местах. В регионе работает ПВО.
Обновлено 22:47
Лысак добавил, что россияне массированно атаковали Днепр дронами.
"Сейчас известно, что в Днепре горит объект инфраструктуры. Также есть повреждения двух частных домов. Под завалами, вероятно, люди. Информацию уточняем", - отметил он.
Атаки дронов
Напомним, российские оккупанты сегодня, 11 марта, вечером запустили по Украине дроны-камикадзе.
По данным Воздушных сил, дроны заметили в Винницкой, Одесской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
Россияне последнее время атакуют Украину своими беспилотниками буквально каждый день.
Как рассказал в интервью РБК-Украина заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, оккупанты планируют в будущем запускать по Украине около 500 дронов каждый день.
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