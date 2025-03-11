Россияне атаковали Днепр дронами: есть разрушение инфраструктуры

Российские оккупанты сегодня, 11 марта, вечером ударили по Днепру дронами. Есть разрушение инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram .

"Предварительно есть информация о разрушении инфраструктуры", - написал Лысак.

Он пообещал сообщить детали российской атаки вскоре.

При этом глава ОВА предупредил, что в Днепропетровской области все еще фиксируют российские дроны, поэтому жителям необходимо находиться в безопасных местах. В регионе работает ПВО.

Обновлено 22:47

Лысак добавил, что россияне массированно атаковали Днепр дронами.

"Сейчас известно, что в Днепре горит объект инфраструктуры. Также есть повреждения двух частных домов. Под завалами, вероятно, люди. Информацию уточняем", - отметил он.