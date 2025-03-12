Обстріл Дніпра: рятувальники продовжують гасити одну з пожеж, є постраждалий (фото)

Російська армія атакувала місто Дніпро ввечері 11 березня. Наразі рятувальники продовжують гасити одну з пожеж, є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"Вночі ворог масовано атакував БПЛА місто Дніпро. Сталося декілька пожеж на обʼєктах інфраструктури. Одну з них локалізовано, її продовжують гасити рятувальники. Інші - ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, за даними рятувальників, поранення отримав чоловік, який самостійно звернувся до медиків.

Наслідки атаки на Дніпро

На території приватного житлового сектору горів автомобіль у гаражі. Часткових руйнувань зазнав приватний двоповерховий будинок та гараж.



Наслідки атаки на Дніпро (t.me/dsns_telegram)

Також пошкоджено житлові будинки.