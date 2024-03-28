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Обстрел домов в Запорожье: в ОВА показали фото последствий

Запорожье, Четверг 28 марта 2024 16:45
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Обстрел домов в Запорожье: в ОВА показали фото последствий Фото: последствия ударов войск РФ по Запорожью 28 марта (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье в результате сегодняшних российских обстрелов по домам в частном секторе пострадали два человека. Всего с начала широкомасштабного вторжения из-за вражеских атак в регионе было ранено почти 1380 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Чиновник обнародовал кадры с последствиями ударов по частному сектору города, в том числе по домам, которые войска РФ совершили 28 марта.

Он также отметил, что за последнюю неделю противник готовил по домам и объектам инфраструктуры Запорожской области более 2 тысяч раз.

"Это дома частного сектора Запорожья после сегодняшней российской атаки... Сегодня травмированы два человека. Всего с начала полномасштабного вторжения ранены почти 1380 мирных жителей. Не простим!" - говорится в публикации.

Последствия российских ударов по частному сектору в Запорожье 28 марта (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Российские удары по Запорожью

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 марта в Запорожье прозвучало несколько взрывов во время воздушной тревоги из-за вражеской атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".

Позже стало известно, что пострадали дома частного сектора в трех районах города. Как уточнили представители местных властей, войска РФ повредили своими ударами 40 домов. Пострадали два человека.

Напомним также, перед тем, днем 27 марта, в Запорожье также раздался взрыв во время воздушной тревоги.

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