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Обстріл будинків у Запоріжжі: в ОВА показали фото наслідків

Запоріжжя, Четвер 28 березня 2024 16:45
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Обстріл будинків у Запоріжжі: в ОВА показали фото наслідків Фото: наслідки ударів військ РФ по Запоріжжю 28 березня (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу по будинках у приватному секторі постраждали двоє людей. Загалом від початку широкомасштабного вторгення через ворожі атаки у регіоні було поранено майже 1380 мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Чиновник оприлюднив кадри із наслідками ударів по приватному сектору міста, зокрема по будинках, які війска РФ здійснили 28 березня.

Він також зазначив, що за останній тиждень противник гатив по будинках та об’єктах інфраструктури Запорізької області більш ніж 2 тисячі разів.

"Це будинки приватного сектору Запоріжжя після сьогоднішньої російської атаки... Сьогодні травмовано дві людини. Всього з початку повномасштабного вторгнення поранено майже 1380 мирних мешканців. Не пробачимо!" - йдеться у публікації.

Наслідки російських ударів по приватному сектору в Запоріжжі 28 березня (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Російські удари по Запоріжжю

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 28 березня у Запоріжжі пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги через ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".

Пізніше стало відомо, що постраждали будинки приватного сектору у трьох районах міста. Як уточнили представники місцевої влади, війська РФ пошкодили своїми ударами 40 будинків. Постраждали двоє людей.

Нагадаємо також, перед тим, вдень 27 березня, у Запоріжжі також пролунав вибух під час повітряної тривоги.

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