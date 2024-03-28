В Запорожье прозвучала серия взрывов сегодня ночью, 28 марта. В областном центре и регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

О причинах и последствиях взрывов Федоров ничего не сообщил. При этом в Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников типа "Шахед" в ряде центральных и южных регионов.

Атака "Шахедов" с 27 на 28 марта

Российские войска атакуют территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед" сегодня ночью, с 27 на 28 марта. В Воздушных силах ВСУ сообщают, что изначально дроны влетели в воздушное пространство Украины со стороны Курской области РФ в Сумскую область курсом на Харьков. Спустя некоторое время в Харькове были слышны взрывы.

Также спустя некоторое время угроза применения врагом "Шахедов" была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях. По данным мониторинговых пабликов, дроны были запущены с территории временно оккупированного Крыма.

После объявления угрозы применения "Шахедов" для южных и центральных областей Украины, взрывы звучали в Днепре и Днепропетровской области. Ряд мониторинговых пабликов сообщал о работе сил ПВО.

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