В Запорожье прозвучала серия взрывов
В Запорожье прозвучала серия взрывов сегодня ночью, 28 марта. В областном центре и регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении главы Запорожской ОВА.
О причинах и последствиях взрывов Федоров ничего не сообщил. При этом в Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников типа "Шахед" в ряде центральных и южных регионов.
Атака "Шахедов" с 27 на 28 марта
Российские войска атакуют территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед" сегодня ночью, с 27 на 28 марта. В Воздушных силах ВСУ сообщают, что изначально дроны влетели в воздушное пространство Украины со стороны Курской области РФ в Сумскую область курсом на Харьков. Спустя некоторое время в Харькове были слышны взрывы.
Также спустя некоторое время угроза применения врагом "Шахедов" была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях. По данным мониторинговых пабликов, дроны были запущены с территории временно оккупированного Крыма.
После объявления угрозы применения "Шахедов" для южных и центральных областей Украины, взрывы звучали в Днепре и Днепропетровской области. Ряд мониторинговых пабликов сообщал о работе сил ПВО.
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