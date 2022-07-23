Обстріли Сумської області: в ОВА назвали наслідки

За його словами, всього за день окупанти здійснили 12 обстрілів по Сумській області. Зокрема, два ворожих літаки атакували Миколаївську громаду за допомогою ракет.

"В одному з сіл громади зруйновані цивільний житловий будинок і господарські будівлі в двох домогосподарствах мирних жителів. Також у людей побили городи та вікна. На щастя, обійшлося без людських жертв", - розповів Живицький.

При цьому він додав, що приблизно о 15:00 росіяни обстріляли Білопільську громаду з мінометів.

"Один фермер, 69-річний місцевий житель, отримав смертельне поранення. Також, знищені два фермерських трактори, сільгосподарство громади", - заявив глава ОВА.

Наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)