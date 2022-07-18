Україна засуджує використання Росією полонених у своїх політичних цілях
Україна засуджує неправомірне поводження Росії з українськими військовополоненими, зокрема використання їх в своїх політичних цілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.
Так, міністерство вимагає від РФ неухильно дотримуватися положень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, щодо військових ЗСУ, що потрапили у полон.
Також наголошується, що всі іноземні громадяни та особи без громадянства, що беруть участь в бойових діях у складі ЗСУ, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із законом "Про військовий обов'язок і військову службу" 1992 року.
Такі особи є військовими ЗСУ на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткового протоколу І до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус наділяє таких людей правом на поводження з ними як з військовополоненими в разі потрапляння в руки ворога.
В свою чергу Україна неухильно дотримується своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом. Наша держава дотримується гуманного поводження із військовополоненими та забезпечує всі гарантовані їм міжнародним правом права та гарантії у повному обсязі.
"Вимагаємо від російської сторони гуманного поводження щодо українських військовополонених. Будь-які незаконні акти чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні військовополонених, забороняються", - додають в МЗС.
Нагадаємо, поліція викрила 17 злочинців з так званої "Донецької народної республіки", які знущалися з полонених українців.
Окрім того, нещедавно стало відомо, що помер британський волонтер Пол Урі, якого бойовики захопили в полон ще в квітні на території Запорізької області. МЗС Британії заявило, що Росія повинна нести повну відповідальність за це.
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