Обстрелы Сумской области: в ОВА назвали последствия

По его словам, всего за день оккупанты совершили 12 обстрелов по Сумской области. В частности, два вражеских самолета атаковали Николаевскую громаду при помощи ракет.

"В одном из сел громады разрушены гражданский жилой дом и хозяйственные постройки в двух домохозяйствах мирных жителей. Также у людей избили огороды и окна. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - рассказал Живицкий.

При этом он добавил, что примерно в 15:00 россияне обстреляли Белопольскую громаду из минометов.

"Один фермер, 69-летний местный житель, получил смертельное ранение. Также, уничтожены два фермерских трактора, сельхозяйство громады", - заявил глава ОВА.

Последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)