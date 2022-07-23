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Обстріли Сумської області: в ОВА назвали наслідки

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Сумська область, Субота 23 липня 2022 22:24
Обстріли Сумської області: в ОВА назвали наслідки Фото: наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 23 липня, російські війська обстріляли сім громад Сумської області. Пошкоджено житлові будинки, одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, всього за день окупанти здійснили 12 обстрілів по Сумській області. Зокрема, два ворожих літаки атакували Миколаївську громаду за допомогою ракет.

"В одному з сіл громади зруйновані цивільний житловий будинок і господарські будівлі в двох домогосподарствах мирних жителів. Також у людей побили городи та вікна. На щастя, обійшлося без людських жертв", - розповів Живицький.

При цьому він додав, що приблизно о 15:00 росіяни обстріляли Білопільську громаду з мінометів.

"Один фермер, 69-річний місцевий житель, отримав смертельне поранення. Також, знищені два фермерських трактори, сільгосподарство громади", - заявив глава ОВА.

Обстріли Сумської області: в ОВА назвали наслідкиОбстріли Сумської області: в ОВА назвали наслідкиНаслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Шостці Сумської області вранці прогримів вибух. Відомо про поранених.

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