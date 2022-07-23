Обстрелы Сумской области: в ОВА назвали последствия
Сегодня, 23 июля, российские войска обстреляли семь громад Сумской области. Повреждены жилые дома, один человек погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
По его словам, всего за день оккупанты совершили 12 обстрелов по Сумской области. В частности, два вражеских самолета атаковали Николаевскую громаду при помощи ракет.
"В одном из сел громады разрушены гражданский жилой дом и хозяйственные постройки в двух домохозяйствах мирных жителей. Также у людей избили огороды и окна. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - рассказал Живицкий.
При этом он добавил, что примерно в 15:00 россияне обстреляли Белопольскую громаду из минометов.
"Один фермер, 69-летний местный житель, получил смертельное ранение. Также, уничтожены два фермерских трактора, сельхозяйство громады", - заявил глава ОВА.
Последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, сегодня стало известно, что в Шостке Сумской области утром прогремел взрыв. Известно о раненых.
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