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Обстрелы Сумской области: в ОВА назвали последствия

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Сумская область, Суббота 23 июля 2022 22:24
Обстрелы Сумской области: в ОВА назвали последствия Фото: последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 23 июля, российские войска обстреляли семь громад Сумской области. Повреждены жилые дома, один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, всего за день оккупанты совершили 12 обстрелов по Сумской области. В частности, два вражеских самолета атаковали Николаевскую громаду при помощи ракет.

"В одном из сел громады разрушены гражданский жилой дом и хозяйственные постройки в двух домохозяйствах мирных жителей. Также у людей избили огороды и окна. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - рассказал Живицкий.

При этом он добавил, что примерно в 15:00 россияне обстреляли Белопольскую громаду из минометов.

"Один фермер, 69-летний местный житель, получил смертельное ранение. Также, уничтожены два фермерских трактора, сельхозяйство громады", - заявил глава ОВА.

Обстрелы Сумской области: в ОВА назвали последствияОбстрелы Сумской области: в ОВА назвали последствияПоследствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, сегодня стало известно, что в Шостке Сумской области утром прогремел взрыв. Известно о раненых.

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