Російський наступ на Слов'янськ і Краматорськ очікується з дня на день, - мер

Російські війська можуть перейти до наступу на Слов'янськ і Краматорськ (Донецька область) найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Слов'янська Вадима Ляха в ефірі телемарафону.

"Судячи із заяв російської сторони, наступ противника на Слов'янськ і Краматорськ очікується з дня на день. Лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донець, і це турбує жителів міста", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни припустив, що російські війська мають намір здійснити прорив на Слов'янськ. Про це свідчить новий міст уздовж російських наземних ліній постачання в напрямку окупованого Ізюма.

Крім того, про підготовку великого наступу на Слов'янськ повідомляв і Генеральний штаб ЗСУ.

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