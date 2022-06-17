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Російський наступ на Слов'янськ і Краматорськ очікується з дня на день, - мер

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Донецька область, П'ятниця 17 червня 2022 22:56
Російський наступ на Слов'янськ і Краматорськ очікується з дня на день, - мер Фото: мер Слов'янська Вадим Лях (facebook Вадима Ляха)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська можуть перейти до наступу на Слов'янськ і Краматорськ (Донецька область) найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Слов'янська Вадима Ляха в ефірі телемарафону.

"Судячи із заяв російської сторони, наступ противника на Слов'янськ і Краматорськ очікується з дня на день. Лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донець, і це турбує жителів міста", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни припустив, що російські війська мають намір здійснити прорив на Слов'янськ. Про це свідчить новий міст уздовж російських наземних ліній постачання в напрямку окупованого Ізюма.

Крім того, про підготовку великого наступу на Слов'янськ повідомляв і Генеральний штаб ЗСУ.

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Краматорськ Слов'янськ Війна Росії проти України
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