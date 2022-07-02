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Росіяни обстріляли Краматорськ з РСЗВ "Смерч": що відомо

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Краматорськ, Субота 02 липня 2022 22:38
Росіяни обстріляли Краматорськ з РСЗВ "Смерч": що відомо Фото: росіяни обстріляли Краматорськ з РСЗВ "Смерч" (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 2 липня, ввечері російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області за допомогою РСЗВ "Смерч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міськраду.

"Вечірній обстріл окупантів по Краматорську. Два снаряди РСЗВ "Смерч" не розірвалися, працює вибухотехнічна служба", - сказано в повідомленні міськради.

Також у відомстві зазначають, що за попередньою інформацією в результаті російської атаки ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Росіяни обстріляли Краматорськ з РСЗВ &quot;Смерч&quot;: що відомоНерозірваний снаряд РСЗВ (t.me/kramatorsk_rada)

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Павлограді Дніпропетровської області.

Також ми писали, що в Одесі місцеві жителі почули вибухи. Причиною стала робота української системи ППО.

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Краматорськ Донецька область РСЗО Війна Росії проти України
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